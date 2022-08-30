«Я сыт по горло ежедневными убийствами людей». Оззи Осборн захотел покинуть США

Британский рок-музыкант и один из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборн заявил о готовности уехать из США из-за роста насилия и преступности. В Штатах Осборн постоянно проживает уже больше 20 лет.

«Я сыт по горло ежедневными убийствами людей. Одному Богу известно, сколько людей уже погибли из-за нападений на школы», — заявил рок-музыкант в своем интервью The Observer.

Он добавил, что не хочет умереть в Америке.

«Я англичанин и хочу вернуться домой», — отметил Осборн.

Супруга Осборна Шэрон поддержала мужа в его взглядах на ситуацию в Штатах. Она отметила, что США изменились кардинальным образом, и сейчас в стране не осталось ничего «объединяющего».

По ее словам, «теперь это уже ненормальное место для жизни».

С начала 2022 года в США зафиксировали 400 перестрелок, в каждой из них были ранены или убиты более четырех человек. Такие цифры опубликовало в начале августа занимающееся сбором статистики издание Gun Violence Archive. Администрация Штатов полагает, что обществу нужны перемены. И такими изменениями должны стать поправки к законопроектам об оружии.