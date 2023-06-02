02 июня 2023, 23:11
«Я стала собой». Певица Sia призналась в диагностированном аутизме
Австралийской певице Sia диагностировали расстройство аутистического спектра
Австралийская исполнительница Sia рассказала, что два года назад врачи обнаружили у нее расстройство аутистического спектра. Об этом она заявила в беседе подкаста «Rob Has a Podcast».
По словам исполнительницы, ей всю жизнь было сложно ладить с другими людьми и приходилось изображать из себя обычного человека.
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«Только за последние два года я стала полностью самой собой», — процитировало певицу издание Deadline.
Sia добавила, что сейчас проходит лечение и оно положительно влияет на ее ментальное состояние. Артистка также заявила, что публичный рассказ о диагнозе позволил ей избавиться от внутреннего стресса.
Певица узнала о своем диагнозе после выхода на экраны фильма «Music», в котором она выступила в качестве режиссера и продюсера. Критики и зрители картину не оценили. Они обвинили Sia в искаженной демонстрации людей с ментальными проблемами. Картина получила три премии «Золотая малина».
По словам психолога Дмитрия Гаврилова, выявить наличие аутизма у детей можно по нежеланию смотреть в глаза. Малыши с таким расстройством не могут взять грудь матери. Врач порекомендовал также обращаться к медикам, если ребенок не заговорил в два года.
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