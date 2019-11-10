«Я соревнуюсь сама с собой»: Алина Загитова о выступлении в Японии

Фигуристка отметила, что впервые выступает на этих соревнованиях, но в Японию уже приезжала. По словам Загитовой, поездка в эту страну для нее всегда в радость, да и публика там встречает тепло.

Чемпионка рассказала, что в своем выступлении постарается максимально передать образ, чтобы зрители ощутили себя словно на мини-спектакле.

Соревнуюсь не с другими девушками, а с собой. Для меня главное — прокатать программу чисто. Естественно, я хочу, чтобы все получилось», — подчеркнула спортсменка.

Российская фигуристка примет участие на этапе Гран-при в Японии, которое продлится с 22 по 24 ноября. На этапе, который проходил во Франции, фигуристка заняла второе место. Там ее обошла другая российская фигуристка Алена Косторная.