«Я соревнуюсь сама с собой»: Алина Загитова о выступлении в Японии
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова рассказала, чего именно ждет от грядущего выступления на этапе Гран-при NHK Trophy в Японии. Она подчеркнула, что соревнуется в первую очередь не с другими участницами, а сама с собой. Об этом сообщил она рассказала японским СМИ.
Фигуристка отметила, что впервые выступает на этих соревнованиях, но в Японию уже приезжала. По словам Загитовой, поездка в эту страну для нее всегда в радость, да и публика там встречает тепло.
Чемпионка рассказала, что в своем выступлении постарается максимально передать образ, чтобы зрители ощутили себя словно на мини-спектакле.
Соревнуюсь не с другими девушками, а с собой. Для меня главное — прокатать программу чисто. Естественно, я хочу, чтобы все получилось», — подчеркнула спортсменка.
Российская фигуристка примет участие на этапе Гран-при в Японии, которое продлится с 22 по 24 ноября. На этапе, который проходил во Франции, фигуристка заняла второе место. Там ее обошла другая российская фигуристка Алена Косторная.