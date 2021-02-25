«Я смогла вернуть ребенка»: Успенская рассказала о воссоединении с дочерью

В среду, 24 февраля, российская певица Любовь Успенская отпраздновала свой день рождения. Она рассказала о главном подарке на праздник — возвращении дочери Татьяны, написало РИА ФАН.

«Татьяна в Москве, и это будет один из лучших моих дней рождения. Я рада, что смогла вернуть ребенка и даже не мечтала, что это случится именно в день рождения», — отметила знаменитость.

Она пояснила, что пока наследница отдыхает с дороги, поэтому на дне рождения ее не было. Девушка рисует для матери картину. Помимо прочего, она прекрасно поет. Успенская уточнила, что голос Татьяны уже оценили такие музыканты как Леонид Агутин, Александр Панайотов и Полина Гагарина.

Певица рассказала, что композитор Антон Беляев приглашал ее дочь в свой проект. Сотрудничество не состоялось, так как Татьяна уехала в Америку. Успенская добавила, что у девушки еще все впереди.