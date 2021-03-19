«Я сильная, я справлюсь»: Седокова отказалась от «алкогольной терапии»

Российская певица Анна Седокова в новой публикации своего Instagram-аккаунта рассказала, что уже четвертый день соблюдает Великий пост. Знаменитость не употребляет спиртные напитки, мясо и молоко, написал сайт «Утро.ру».

«Так совпало, что моя внутренняя трансформация началась одновременно с Великим Постом. Пора начинать. Я сильная, я справлюсь», — написала артистка.

Девушка призналась, что раньше не отказывала себе в желании полакомиться чем-то вредным и калорийным. Например, ночью артистка могла съесть пельмени или пасту. Также Седокова любит колбасу и круассаны. Кроме этого, после трудного дня певица выпивала бокал красного вина. Так «алкогольная терапия» стала привычкой.

Анна поняла, что насытилась таким образом жизни. Седокова заявила, что после того, как изменила рацион, поправилась на один килограмм. Звезда объяснила это тем, что ее организм еще не привык к другой пище.