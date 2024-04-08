Знаменитости 08 апреля 2024, 00:28 «Я шагаю по Москве». Стоянов заставил Михалкова петь по телефону Стоянов рассказал, как заставил Михалкова петь ему по телефону РИА «Новости»

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Режиссеру Никите Михалкову пришлось исполнить песню из фильма «Я шагаю по Москве», чтобы его узнали. Об этом в интервью на Youtube-канале Надежды Стрелец рассказал народный артист РФ Юрий Стоянов.

По его словам, Михалков набрал номер юмориста и представился. Но Стоянов не поверил звонившему и, сказав ему «пошел ты», положил трубку.

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«Позвонил какой-то человек: „Але, привет, это Михалков“. Ну с какого боку?» — объяснил Стоянов.

Когда маэстро перезвонил, актер попросил его спеть хит из киноленты «Я шагаю по Москве». Только после того, как он услышал исполнение, Стоянов перестал сомневаться, с кем разговаривает.

Во время беседы Михалков предложил Стоянову провести церемонию вручения премии «Золотой орел», а впоследствии пригласил на роль одного из присяжных в фильме «12».

Ранее певец Филип Киркоров рассказал, как Михалков своим звонком прервал романтическую ночь поп-звезды. Артист уточнил, что событие произошло в 1990-х годах, когда он жил с «главной певицей страны»