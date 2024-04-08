08 апреля 2024, 00:28
«Я шагаю по Москве». Стоянов заставил Михалкова петь по телефону
Стоянов рассказал, как заставил Михалкова петь ему по телефону
Режиссеру Никите Михалкову пришлось исполнить песню из фильма «Я шагаю по Москве», чтобы его узнали. Об этом в интервью на Youtube-канале Надежды Стрелец рассказал народный артист РФ Юрий Стоянов.
По его словам, Михалков набрал номер юмориста и представился. Но Стоянов не поверил звонившему и, сказав ему «пошел ты», положил трубку.
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«Позвонил какой-то человек: „Але, привет, это Михалков“. Ну с какого боку?» — объяснил Стоянов.
Когда маэстро перезвонил, актер попросил его спеть хит из киноленты «Я шагаю по Москве». Только после того, как он услышал исполнение, Стоянов перестал сомневаться, с кем разговаривает.
Во время беседы Михалков предложил Стоянову провести церемонию вручения премии «Золотой орел», а впоследствии пригласил на роль одного из присяжных в фильме «12».
Ранее певец Филип Киркоров рассказал, как Михалков своим звонком прервал романтическую ночь поп-звезды. Артист уточнил, что событие произошло в 1990-х годах, когда он жил с «главной певицей страны»
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