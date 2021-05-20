«Я сейчас расплачусь»: фанаты назвали «измученными» актеров сериала «Друзья»

Трейлер спецвыпуска сериала «Друзья» опубликовали на официальном YouTube-канале HBO Max. Поклонников расстроило, что их любимые герои не выглядят так же свежо и молодо, как прежде, написал Newinform.

Отмечается, что последняя серия культового сериала вышла в эфир 17 лет назад. В новом ролике звезды сериала собрались вместе в любимых многими декорациях, чтобы вспомнить самые яркие моменты шоу. Знаменитости играют в викторину и вновь произносят старые реплики. В комментариях к видео фанаты заметили, что актеры сильно изменились: «Они выглядят замученными», «Что произошло с Мэтью Перри?», «Как все постарели! Я сейчас расплачусь».

Кроме постоянных участников проекта в спецвыпуске снимутся Леди Гага, BTS, Дэвид Бекхэм, Риз Уизерспун и другие звезды. Премьера состоится 27 мая на сервисе HBO Max.

Ранее актер сериала Дэвид Швиммер, что съемки выпуска длительное время приходилось переносить из-за коронавируса, прежде чем была назначена окончательная дата. Он добавил, что все артисты не будут играть своих персонажей, а будут самими собой.