«Я сделал эту **** знаменитой». Тейлор Свифт стала лицом Rolling Stonе и рассказала о конфликте с Канье Уэстом

Тейлор Свифт не только украсила октябрьскую обложку Rolling Stone, певица также дала очень личное интервью, в котором рассказала о конфликте с Уэстом. По словам знаменитости, рэпер уже давно издевался над ней, но его песня «Famous», выпущенная в 2016 году, стала для нее последней каплей.

В тексте песни была строчка: «Я чувствую, что я и Тейлор еще можем заниматься сексом. Почему? Я сделал эту **** знаменитой». Певица сказала, что действительно не была против того, чтобы рэпер использовал ее имя в своей песне. Но вот о последней строчке она не знала, хотя между исполнителями был уговор: Уэст должен был показать музыкальную композицию артистке перед выходом.

Несколько месяцев после выхода трека жена Уэста Ким Кардашьян загрузила видео через приложение Snapchat, в котором Свифт и Уэст по телефону обсуждали песню. Однако доказательств того, что певица была оповещена об обидной для себя фразы не было.

Все это привело к тому, что Свифт более чем на год скрылась с глаз публики. Теперь певица говорит, что мир «не понимал контекста и событий», которые предшествовали тому, что произошло публично.

Свифт рассказала, как годом ранее, после скандала с наградой за «Лучшее видео», Уэст позвонил ей за неделю до VMA-2015, чтобы наладить контакт, но в результате опять опозорил ее.

В телефонном разговоре рэпер говорил, он очень хочет, чтобы награду ему вручила Свифт, и что для него это много будет значить. Но когда на сцене Свифт вручала ему награду, Уэст закричал на весь зал, что MTV специально пригласило певицу, чтобы повысить рейтинги.

«Я стояла в обнимку с его женой, а по моему телу пробегал холод. Я осознала, что Канье такой двуличный. Он общается со мной мило за кулисами, а потом задевает меня на публике, чтобы выглядеть крутым», — рассказала Свифт о своих ощущениях, испытанных в тот момент.