Знаменитости 02 марта 2024, 22:07 «Я русский». Александр Малинин неожиданно высказался об СВО после обвинений в трусости Малинин после обвинений в трусости заявил, что готов защищать Родину РИА «Новости»

Читать 360tv в

Певец Александр Малинин ответил депутатам Саратовской областной думы, обвинивших его в трусости и отказе поддержать специальную военную операцию, что он русский и готов защищать Родину, если это будет нужно. Об этом он написал в своем Instagram*.

Спустя месяц артист решил высказаться о скандальной ситуации и сделал заявление относительно появления дискредитирующей его информации.

Реклама

Малинин заявил, что он русский человек, гражданин России и народный артист РФ. По его словам, он постоянно проживает в Москве, но часто ездит с концертами, в том числе и за границу. Он назвал ложью обвинения в том, что постоянно проживает за рубежом. Именно в России он живет, работает и платит налоги, добавил певец.

«А что касается СВО, так я в армии служил, присягу принимал, и верен ей до сих пор. Если нужно будет идти Родину защищать, я готов», — подчеркнул Малинин.

Ранее председатель комитета по социальной политике Саратовской областной думы Роман Грибов обвинил артиста в трусости, пояснив, что ему выгоднее зарабатывать деньги в России, а потом тратить их за рубежом.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.