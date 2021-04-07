«Я решился и вам советую». Актер Сергей Куприк призвал россиян сделать прививку от коронавируса

Заслуженный артист России Сергей Куприк призвал россиян сделать прививку от коронавируса, как это сделал он. Актер напомнил, что впереди летние отпуска и много поездок.

«Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу всем-всем сказать, я решился на вакцинацию, я ее сделал и всем советую. Впереди лето, отпуска, у вас будет много поездок. Чтобы быть спокойным за свое здоровье и здоровье окружающих — пройдите вакцинацию», — обратился Куприк.

Актриса и телеведущая Нонна Гришаева ранее сообщила, что сделала прививку от коронавируса. Она также призвала россиян последовать ее примеру, чтобы перестать бояться за жизнь своих близких. Актриса назвала вакцинацию одним из самых мудрых решений в ее жизни. При этом она добавила, что сделать прививку — гражданская обязанность каждого из нас.

Солистка и художественный руководитель «Бурановских бабушек» Анна Прокопьева попросила жителей России вакцинироваться, чтобы вновь вернуться к обычной жизни, гулять и общаться с близкими.

Помимо этого, о своем опыте вакцинации также рассказали народный артист России, саксофонист Игорь Бутман и актер Дмитрий Харатьян.