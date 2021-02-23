«Я протестую!» Нетребко отказалась петь в маске

Российская оперная певица Анна Нетребко, которая в последние годы проживает вместе с семьей в Австрии, выразила недовольство из-за того, что многие театры требуют от певцов выступать на сцене в маске. Нетребко написала об этом на своей странице в Instagram.

Певица посетовала, что на фоне пандемии обязательным условием для работы во многих театрах стало пение в маске. По мнению Нетребко, эти меры ничем не оправданы.

«Я считаю это преступлением против здоровья певца, это губительно для легких, сердца и голоса! Я персонально отказываюсь от таких условий и протестую», — написала артистка.

Нетребко заразилась коронавирусом осенью прошлого года. Свое 49-летие оперная певица встретила в больничной палате. Певица признавалась, что заразилась, поскольку вместо того, чтобы соблюдать самоизоляцию, гастролировала с концертами, рассказывало Ura.ru.

Жителей Чехии между тем обязали носить по две маски одновременно, написала «Газета.ru». Данная мера действует с понедельника во всех местах скопления людей, включая магазины и общественный транспорт.