«Я просто должен его выучить»: Мадс Миккельсен назвал русский язык одним из самых красивых в мире

«Русский язык — один из самых красивых в мире. Я просто должен его выучить», — заявил актер.

Миккельсен также поделился своим представлением о русских. По его мнению, граждане РФ «склонны к меланхолии, но обладают невероятным жизнелюбием». Россия уже давно покорила датчанина. В списке его самых любимых блюд числится и блюдо из русской кухни.

«Я люблю борщ», — признался Миккельсен.

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А еще ему нравится азиатская кухня, особенно суши. Помимо этого актер не представляет своей жизни без одного датского блюда из свинины, которое готовят на Рождество. Если бы кто-либо отнял у Миккельсена этот кулинарный шедевр, он бы «очень сильно расстроился».

Поклонники поинтересовались у датчанина, с кем из исторических персонажей он бы хотел выпить чашку чаю. Оказалось, что точного ответа на этот вопрос актер не знает. Однако Миккельсен не отказался бы встретиться с Чингисханом.

Миккельсен известен по роли доктора Ганнибала Лектера в сериале «Ганнибал», основанном на классической серии романов Томаса Харриса. Также он засветился в фильмах «Казино „Рояль“», «Королевский роман» и психологической драме «Охота». В 2016 году Миккельсен сыграл злодея Кецилия в фильме Marvel «Доктор Стрэндж».

Comic Con Russia проходит в Москве в шестой раз. Одновременно с фестивалем в «Крокус Экспо» проходит 14-я ежегодная выставка интерактивных развлечений «Игромир».