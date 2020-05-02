«Я прошла испытание»: Надежда Бабкина рассказала о болезни

Народная артистка России Надежда Бабкина вылечилась от пневмонии и уже находится дома. Она записала обращение к подписчикам и рассказала о борьбе со своей тяжелой болезнью.

«Я так рада, что я могу с вами пообщаться и сказать вам самые искренние слова благодарности. Да, я прошла испытание. Никому не желаю это проходить, но кто его знает, где эта зараза находится и откуда она прицепится. Не нужно выяснять, нужно просто четко следовать тем правилам, которые придуманы», — обратилась Бабкина к подписчикам в Instagram.

Исполнительница отметила, что поддержка поклонников помогла ей выкарабкаться из страшной ситуации. Она пожелала всем беречь друг друга, жить долго и радостно.

«Теперь я дома, теперь я восстанавливаюсь. Я благодарна врачам, которые со мной нянчились, потому что это было бесконечно», — сказала Бабкина.

Надежда Бабкина попала в больницу в апреле. Врачи диагностировали у нее двустороннюю пневмонию, но не подтвердили коронавирус. Некоторое время певица провела в искусственной коме, но медикам удалось поставить ее на ноги.