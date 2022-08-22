Актриса Луиза Габриэла Бровина, принявшая участие в съемках комедийного сериала СТС «Классная Катя», рассказала о закулисье проекта и о своем знакомстве с Даней Милохиным. Об этом написал сайт Teleprogramma.pro.

В сериале молодая актриса сыграет скромную старшеклассницу Кудряшову.

«Она хорошистка на грани с отличницей. У нее все должно быть правильно, ей важно, чтобы ее хвалили. Но, как мы знаем, во всех хороших девочках есть чертинка. И однажды она покажет своего чертика, а, может, и целого демона, который в ней живет. Когда читала сценарий, думала: „Почему она так поступает?“ Но потом все-таки находила оправдание ее поступкам», — рассказала о своем персонаже Луиза Габриэла.

Артистка отметила, что когда увидела актерский состав сериала, сразу загорелась идеей поучаствовать в нем.

«СТС я очень люблю: это мой любимый канал, мое детство. И я рада вернуться. Кроме того, в сериале классный актерский состав. С Аленой Бабенко, например, мы играли в других проектах, когда я была маленькой. С Даней Милохиным познакомились чуть более года назад. И когда я прочла сценарий, поняла, что загорелась. А я такой человек, что если не горю идеей, то не могу это делать. Достаточно долго я не принимала никаких предложений, потому что не хотела сниматься просто ради съемок. А здесь все совпало, чему, конечно же, я рада», — резюмировала Бровина.