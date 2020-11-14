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    14 ноября 2020, 13:55

    «Я понял, что не нужен вам!» Акопян пожаловался на маленькую пенсию

    Дарья Морозова

    Фокусник Амаяк Акопян находится в подавленном состоянии после ухода со сцены. Он рассказал, что у него очень маленькая пенсия и нет звания народного артиста. Об этом сообщило издание «Собеседник.ru».
    «Я понял, что не нужен вам!» Акопян пожаловался на маленькую пенсию

    Акопян уверен, что все его прошлые заслуги забыты. Он живет на пенсию 19 тысяч рублей и не появляется на публике.

    «Я понял, что не нужен вам!» — посетовал артист.

    Он уточнил, что писал по этому вопросу лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, но тот ответил, что не может ничем помочь.

    Акопян рассказал, что в молодости не задумывался над этими вопросами, так как постоянно участвовал в различных проектах. Теперь же у него совершенно нет на это сил из-за проблем со здоровьем и он чувствует себя никому не нужным.

    «Раз страна считает, что я не заслужил, значит, так тому и быть… Все заслуги — в прошлом!» — заключил артист.

    По данным НСН, народный артист России Андрей Макаревич рассказал, что получает пенсию около 26 тысяч рублей. Он уточнил, что у него есть звание не только народного артиста, но и ветерана труда.