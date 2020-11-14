«Я понял, что не нужен вам!» Акопян пожаловался на маленькую пенсию

Акопян уверен, что все его прошлые заслуги забыты. Он живет на пенсию 19 тысяч рублей и не появляется на публике.

«Я понял, что не нужен вам!» — посетовал артист.

Он уточнил, что писал по этому вопросу лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, но тот ответил, что не может ничем помочь.

Акопян рассказал, что в молодости не задумывался над этими вопросами, так как постоянно участвовал в различных проектах. Теперь же у него совершенно нет на это сил из-за проблем со здоровьем и он чувствует себя никому не нужным.

«Раз страна считает, что я не заслужил, значит, так тому и быть… Все заслуги — в прошлом!» — заключил артист.

По данным НСН, народный артист России Андрей Макаревич рассказал, что получает пенсию около 26 тысяч рублей. Он уточнил, что у него есть звание не только народного артиста, но и ветерана труда.