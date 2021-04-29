«Я полтора дня ничего не слышал»: Прилучный получил травму на съемках ленты «Девятаев»

Российский актер Павел Прилучный сыграл роль главного героя в фильме Тимура Бекмамбетова «Девятаев». Он вспомнил, что получил травму во время съемок картины, сообщил Piter.TV.

Артист объяснил, что в начале фильма, когда Девятаев прыгает с парашютом на землю, у мужчины не хватает патронов, и он пытается себя застрелить.

«Пистолет должен был встать на затвор, он типа застрял. И я вот делал „тшш“, и постоянно в ухо долбило два раза серьезно. Я полтора дня, вообще ничего не слышал», — рассказал Павел.

Он отметил, что сейчас с его здоровьем все в порядке.

Премьера ленты «Девятаев» состоялась 29 апреля. Главным героем фильма является летчик-истребитель, Герой Советского Союза Михаил Девятаев.