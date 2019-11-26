Популярные телеграм-каналы распространили информацию, что Екатерина Терешкевич тяжело больна. Гоген на подобные слухи заявил, что сейчас находится не в России и пока не может разобраться в ситуации.

«Вы знаете, в отношении меня и моей семьи периодически всплывают какие-то те или иные вещи. Я честно говоря, еще не совсем в материале, что и откуда просочилось. Звонить уже стали, а отследить цепочку и найти конец веревочки, откуда это все, я пока еще не могу. Тем более, я вдалеке от России, во Вьетнаме. Я сам многого не знаю и пока не могу ничего комментировать. Вот как прилечу в Москву, разберусь что и как», — сказал Солнцев.