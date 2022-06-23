«Я пока еще не могу осознать это». Певица Ирина Салтыкова отреагировала на новость о смерти Юрия Шатунова

Эстрадная певица, актриса Ирина Салтыкова отреагировала на смерть певца и лидера группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. В разговоре с RT она рассказала, что шокирована этой новостью и пока не может осознать ее.

«Хочу сказать, что для меня это шок. Я пока еще не могу осознать это. Для меня он молодой, здоровый парень, вел нормальный образ жизни. Только у него по работе пошло хорошо — имею в виду его песни. Грустно очень. Хороший парень был», — сказала Салтыкова.

Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет вечером 22 июня из-за острой сердечной недостаточности, вызванной обширным инфарктом миокарда.

Смертью певца шокированы многие все его товарищи и коллеги. Ранее певица Лолита Милявская, комментируя смерть музыканта, сказала, что с ним ушла целая эпоха — эпоха «Ласкового мая», который навсегда останется в истории российской поп-музыки. По ее словам, Шатунов был светлым, добрым и воспитанным человеком.