«Я планирую вернуться»: принц Гарри заявил о желании приехать домой

«В следующем году у нас будет чемпионат мира по регби. Я определенно планирую вернуться. Я бы уже вернулся, если бы не COVID», — подчеркнул внук Елизаветы II.

Он добавил, что ему нравится жить в США. По его мнению, главным минусом Штатов являются трудности с тем, чтобы достать мяч для регби. Он признался, что хочет научить этой игре своего сына. Гарри отметил, что для него и его жены Меган Маркл ребенок стоит на первом месте, а на втором — дела, направленные на улучшение мира, пишет сайт «Мир 24».

В январе герцог и герцогиня Сассекские сообщили о желании снять с себя полномочия королевской семьи и быть материально независимыми. В итоге они получили это право. 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл официально покинули британскую королевскую семью.

Для получения права переехать в Штаты, работать и заниматься бизнесом, они отказались от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal. С середины лета герцог и герцогиня Сассекские живут в особняке, который стоит 15 миллионов долларов в штате Калифорния.