«Я оказался в хорошей компании». Газманов прокомментировал санкции, введенные против него Западом | 360°

Знаменитости 07 октября 2022, 16:00 Поделиться Telegram

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Viber «Я оказался в хорошей компании». Газманов прокомментировал санкции, введенные против него Западом

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Народный артист РФ, певец Олег Газманов в разговоре с РИА ФАН прокомментировал санкции, которые ввели западные страны в отношении России и его лично.

По словам артиста, оказаться в санкционном списке вместе с великими артистами — честь дня него.

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«Я гражданин, который любит свою Родину и человек имеющий свое мнение о происходящем, отличающееся от мнения западных чиновников. И вот за все это и за то, что я поддерживаю своего президента на меня накладывают санкции. Ну что ж — я оказался в хорошей компании с великими артистами, которые остались здесь и любят свою страну. Для меня это честь!» — сказал Газманов.

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Ранее стало известно, что Олега Газманова внесли в санкционные списки Евросоюза в рамках восьмого пакета антироссийских ограничений.

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