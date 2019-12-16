«Я очень устал». PewDiePie заявил о перерыве в активности на YouTube

Популярный видеоблогер Феликс Чельберг, который известен как PewDiePie, собирается сделать перерыв в своей карьере. Об этом он рассказал в одном из последних роликов.

Феликс отметил, что перерыв начнется в 2020 году, но не сказал, как долго он продлится.

«Я хотел сказать заранее, потому что решение уже принято — я очень устал. Не знаю, видно ли по мне. Так что, чтобы вы знали, в начале следующего года меня какое-то время не будет, я объясню все позже», — сообщил блогер.

Блогера PewDiePie обокрали Подробнее

Возможно, такое решение связано с тем, что за последние годы PewDiePie оказался замешан во множестве скандалов. Его несколько раз обвиняли в расизме из-за поведения в некоторых роликах — после этого блогер публично извинялся.

Кроме того, его имя и канал упомянул террорист — перед тем как убил несколько десятков человек. Некоторое время назад Феликсу также пришлось отказаться от крупного пожертвования в организацию ADL, которая занимается борьбой с нетерпимостью и антисемитизмом. Он планировал перечислить на ее счет 50 тысяч долларов, однако поменял свое мнение после критики фанатов.