«Я очень спонтанна в этих вопросах»: Кристина Агилера сделала необычное заявление о детях

Кристина Агилера перевыпустит дебютный альбом в честь его 20-летия Подробнее

Агилера призналась, что дети кардинально изменили ее карьерные планы и жизненные приоритеты. Появление наследников заставило ее почувствовать, что в жизни есть вещи важнее, чем она сама.

«Я сама в душе большой ребенок. И они дают мне возможность играть и прививать им воображение. Это смешно, но я не планировала заводить детей! Я очень спонтанна в этих вопросах. Вселенная решает, когда чему случиться», — заявила Агилера.

Ради детей поп-дива на время отказалась от выступлений и гастролей по миру. Однако она призналась, что тосковала по работе. Не выдержав, певица вернулась на сцену. Она добавила, что хочет продемонстрировать своим детям, что нужно следовать за сердцем и не терять себя, какие бы изменения не происходили в жизни, сообщила Teleprogramma.pro.

«На все, что я делаю, оказывают влияние мои дети. Но в то же время я должна быть уверена, что не теряю себя», — заявила Кристина.