Эксклюзив 13 декабря 2022, 02:19 «Я очень горд, рад и наслаждаюсь». Актер Иван Жвакин рассказал о трудностях и радостях съемок в сериале «Молодежка» Звезда «Молодежки» актер Жвакин рассказал о плюсах и минусах профессии актера Телеканал «360»

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Звезда «Молодежки» актер Иван Жвакин рассказал о самых сложных моментах в съемках сериала, который сделал его известным, в интервью Марусе Михейчик в программе «Тет-а-тет с Марусей». По его словам, до того, как сыграть хоккеиста, он почти не умел стоять на коньках.

Иван рассказал, что перед создателями фильма стояла дилемма: делать хоккеистов актерами или актеров хоккеистами. В итоге остановились на том, что проще подготовить актеров, потому что спортсмены вряд ли смогут хорошо отыграть остальные сцены вне хоккейного поля.

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По словам Ивана, все актеры до съемок прошли мощную подготовку.

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«Три раза в неделю — это было что-то с чем-то…. Сами тренировки выгоняют всех бесов», — сказал Жвакин.

Также он рассказал, что испытаниям подвергалось и их здоровье. По словам Ивана, ему приходилось «договариваться» со своими организмом, чтобы не болеть во время съемок. А заболеть было просто — физическая нагрузка заставляла пропотеть, а на льду было довольно прохладно.

Также одними из самых сложных в сериале стали сцены триумфа.

«Представляете, целый день — 10-15 сцен — снимаются сцены побед. Целый день нужно было радоваться», — вспомнил Иван.

Несмотря на все трудности, Жвакин ни разу не пожалел о выборе карьеры актера. Он поделился, что один из самых важных моментов в его работе — это то, что сериал, фильм или конкретно его персонаж, вдохновляет других людей на какие-то свершения.

«Это самое драгоценное, когда ребенок к тебе подходит: „Спасибо вам, я благодаря вам полюбил хоккей“. Или папа его подходит, благодарит за сына. Такие вещи…. Ну не все просто так, что-то хорошее на этой планете сделалось», — поделился он.

Жвакин добавил, что актерская карьера позволяет попробовать очень много разных вещей и познакомиться со многими людьми. И это большой плюс его профессии.

«Я очень рад, горд и наслаждаюсь тем, что происходит со мной в жизни», — заключил Иван.