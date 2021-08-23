«Я немножко б/у женщина, давайте не будем пыль в глаза пускать» Поклонникам Марины Федункив показали ее свадебное платье

Фанатам российской актрисы Марины Федункив показали ее приготовления к свадьбе. На помощь артистке вызвались подруги и коллеги по музыкальной группе Карина, Лора и Светлана. Специальный выпуск реалити-шоу «Скажи платью „Да!“» показал телеканал «Суббота!», написало РИА ФАН.

«Мне все-таки не 15, я не распыляю невинность. Я немножко б/у женщина, давайте не будем пыль в глаза пускать! Я не чувствую себя в белом цвете, и у меня, в принципе, очень мало белых вещей. Фата мне тоже, кажется, — «поздноватенько». Я и так веду себя не по возрасту — в силу профессии», — сообщила Федункив во время примерки.

Однако грузинский и украинский модельер Бичолла Тетрадзе все же настоял на том, чтобы Марина примерила фату. А ведущий шоу убедил актрису в том, что ей очень подходит белый цвет. Он выбрал наряд с вырезом и пышными рукавами.

После съемок Тетрадзе поделился своими впечатлениями от работы со звездой. Модельер признался, что остался в восторге от Марины. По его словам, она просто красавица, и будет блистать на свадьбе.

Марина Федункив и ее возлюбленный, итальянец Стефано Маджи, тайно зарегистрировали брак в столичном ЗАГСе весной прошлого года. Из-за различных коронавирусных ограничений торжество пришлось отложить. Пышную свадьбу молодожены сыграют 27 августа, в день 50-летнего юбилея Федункив.