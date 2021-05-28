«Я не знаю для чего жить, если не для детей»: ведущая Марина Ким рассказала о смысле своей жизни

Ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале Марина Ким на YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» рассказала, что является ее смыслом жизни. Женщина является многодетной мамой. Своего младшего сына она родила прошлой сенью, написала «Экспресс газета».

Ким призвала других не бояться становиться мамами. По ее мнению, если женщина хочет ребенка, то ее ничто не сможет остановить.

«Если хочешь ребенка, вообще не важно от кого. Иди и рожай! Это такая радость. Это ужасно сложно в социальном, финансовом плане или из-за здоровья — у всех по-разному, но я не знаю для чего жить, если не для детей», — подчеркнула Марина.

Телеведущая резко высказывается в адрес тех людей, которые не хотят детей. Ким не понимает такую позицию и уверена, что наследники должны быть у каждого человека.

Ранее актриса Мария Порошина рассказала, как воспитывает своих пятерых детей. Она объяснила, что подходит к воспитанию каждого ребенка индивидуально, с учетом его характера. Знаменитость уточнила, что с раннего возраста поручает детям обязанности по дому, просит помогать ей с мужем. Также Порошина старается так воспитывать их, чтобы они не выросли избалованными.