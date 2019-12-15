«Я не жалею ни о чем». Собчак напомнила о своем прошлом провокационной фотографией

Телеведущая и видеоблогер Ксения Собчак разместила в своем Instagram фотографию, сделанную много лет назад. Снимок напомнил подписчикам, насколько бурным и скандальным было ее прошлое.

Подпись под снимком оказалась весьма лаконичной.

«Как молоды мы были!» — написала телеведущая и поставила хэштег #янежалеюниочем.

38-летняя Ксения Собчак во время своей юности демонстрировала весьма скверный характер, вела себя дерзко и даже вызывающе. Она была участницей многих громких скандалов, но еще большее их количество ей припысывали желтые СМИ. Золотое платье являлось неким символом, намекающим на то, что Ксения — представительница так называемой золотой молодежи, ведь ее отец был достаточно известным политиком.

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Ее называли «русской Пэрис Хилтон». Некоторые каналы до сих пор иногда показывают фрагменты видео, где Собчак пьяную вносят в какую-то квартиру охранники, а она ругается матом и не координирует свои движения. В интервью сама телеведущая неоднократно объясняла, что такое поведение было провокацией, частью образа «блондинки в шоколаде», гламурной светской львицы 2000-х.

Под постом появилось немало негативных комментариев, но они утонули в сотнях комплиментов и признаний в любви.

«Ксения, вы крутая во всех смыслах, случаях и т. п.», — написала amirova.elmira.k.

«Красотка была, и есть, и останешься. Люблю, целую», — прокомментировал снимок пользователь sayanaart.

«Ксения Анатольевна, да вы и сейчас отлично выглядите», — не преминул заметить singerastafiev.

«Главное — молодость в душе, и в глазах огонь, а в сердце пожарище. Любите и будьте любимы», — пожелал подписчик luxury.trend13.