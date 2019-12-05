«Я не в реанимации». Валдис Пельш рассказал о своем здоровье
В СМИ появилась информация, что Валдис Пельш попал в реанимацию. Телеведущий опроверг эти данные. Об этом сообщил ТАСС.
Валдис Пельш намерен вернуться к работе уже в четверг. Его пребывание в больнице связано с плановым осмотром.
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«Я не в реанимации. Я нахожусь в своей палате. У меня заканчивается обследование, завтра у меня рабочий день. Не волнуйтесь», — заверил телеведущий.
Ранее в Telegram-канале «112» появилось сообщение о том, что Пельша привезли в больницу с болью в грудной клетке. После проведения ему стентирования его перевели в реанимацию.
Валдис Пельш — музыкант, сооснователь группы «Несчастный случай», продюсер и сценарист документальных фильмов, руководитель и ведущий программы «Угадай мелодию» на Первом канале.