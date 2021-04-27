Друг актрисы Светланы Светличной Иван Николаев признался сайту kp.ru, что ничего не знает о госпитализации артистки.

В некоторых СМИ появилась информации, что 80-летнюю Светличную доставили в одну из московских больниц с подозрением на инсульт.

«Я не в курсе. Светлана недавно помирилась с сыном, надо у него узнать. Родственники Светланы мне пока не сообщили об инсульте», — цитируют Николаева «Невские новости».

По его словам, Светличная выглядит хорошо, а здоровье в такие годы не может быть хорошим. Он пообещал созвониться с родными актрисы, чтобы узнать о ее самочувствии.