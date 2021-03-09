«Я не слушаю поп-музыку»: Познер высказался о победе Manizha в отборе на Евровидение

Журналист Владимир Познер в беседе с «Общественной службой новостей» высказался по поводу победы певицы Manizha в отборе на Евровидение.

Познер подчеркнул, что не слушал ни одного трека этой исполнительницы.

«Это не та музыка, которая мне интересна. Я не слушаю поп-музыку, поэтому не могу сказать, кто мог бы выступать от России на Евровидении и не могу оценить ее навыки», — пояснил ведущий.

Певица получила наибольшее число голосов зрителей в ходе особой программы на Первом канале. Девушка выступит на конкурсе с песней Russian Woman.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что Manizha как участник Евровидения от России не самый худший вариант. В то же время он считает, что у певицы невысокие шансы на победу.

«Manizha как сама персона — достойная девочка, вопросов нет. Я смотрю на вещи всегда следующим образом: могло бы быть это в плеере, в моем треклисте, будут ли мои близкие слушать? Песня должна цеплять», — заметил Пригожин.

По его мнению, хорошо, что Россия не повторятся и отправляет на Евровидение абсолютно разных исполнителей.