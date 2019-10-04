На кадрах видно, как человек очень похожий на Солнцева напал на сотрудницу салона. Девушка руками пыталась закрыться от мужчины, а затем вызвала охрану.

Сам шоумен заявил, что впервые слышит о видео и не знает, откуда оно могло появится в Сети.

«Я знаю, по какому поводу вы звоните, но никаких комментариев давать не могу. Мне уже поступали звонки, и я не понимаю, что должен говорить. Даже не знаю, откуда вообще взялось это видео. Конечно, будем разбираться и выяснять», — заявил Гоген Солнцев.