«Я не понимаю, что должен говорить»: Гоген Солнцев — о потасовке с сотрудницей салона
В Сети появилось видео, в котором человек похожий на Гогена Солнцева бьет специалиста по маникюру. Шоумен прокомментировал ролик. Об этом сообщило информационное агентство Nation News.
На кадрах видно, как человек очень похожий на Солнцева напал на сотрудницу салона. Девушка руками пыталась закрыться от мужчины, а затем вызвала охрану.
Сам шоумен заявил, что впервые слышит о видео и не знает, откуда оно могло появится в Сети.
«Я знаю, по какому поводу вы звоните, но никаких комментариев давать не могу. Мне уже поступали звонки, и я не понимаю, что должен говорить. Даже не знаю, откуда вообще взялось это видео. Конечно, будем разбираться и выяснять», — заявил Гоген Солнцев.