«Я не опровергаю и не подтверждаю». Лопыреву возмутил вопрос о «лопнувшей силиконовой груди»

Просьбу журналиста прокомментировать информацию в прессе звезда посчитала «некорректной». Девушка уточнила, что не знает, откуда в СМИ появились сообщения о лопнувшем силиконовом импланте в ее груди.

«Я не понимаю, о чем идет речь, это бред какой-то. Я первый раз такое слышу. Я не опровергаю и не подтверждаю. Я просто не понимаю, как вы с таким вопросом можете звонить», — подчеркнула Лопырева.

Модель заметила, что представителям прессы должно быть стыдно за подобный интерес к чужой груди. «Это стыдно, некорректно и бестактно», — заявила она.

Ранее подписчики Виктории Лопыревой заметили фотошоп на ее недавней фотографии. Девушка решила увеличить размер ягодиц на снимке, но явно перестаралась.