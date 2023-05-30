Знаменитости 30 мая 2023, 03:36 «Я не могу». Ирина Салтыкова заявила, что больше не будет заниматься сексом Ирина Салтыкова заявила об отказе от секса из-за публичности РИА «Новости»

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Певица Ирина Салтыкова больше не будет заниматься сексом из-за своей популярности. Об этом знаменитость сообщила в эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

По мнению 57-летней звезды, половые связи могут спровоцировать провокационные слухи о ней. Чтобы избежать вздорных сплетен, женщина решила отказаться от секса в своей жизни. Такой шаг был невероятно сложным для артистки, однако она готова нести тяжелую ношу.

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«Я публичный человек, поэтому у меня стоит такой стоп. Я не могу себе позволить то, что позволено другим просто ради „хочу“. Я постоянно себя сдерживаю», — разоткровенничалась звезда 90-х.

В том числе Салтыкова заявила о требованиях к потенциальному партнеру: мужчина должен быть хорошо воспитан и образован, а помимо этого — финансово обеспечен. Артистка отметила, что привыкла к роскошной жизни и хочет видеть рядом с собой такого же человека.

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