Лещенко пояснил, что согласился на съемки, поскольку руководству телеканала удалось его уговорить. Он добавил, что пошел на программу, поскольку она была посвящена памяти Валентины Толкуновой.

«Я не мог не прийти на эту программу», — подчеркнул артист.

По его словам, когда съемки подошли к концу, он сказал Малахову: «Андрюша, мы нарушили режим самоизоляции, особенно я», на что телеведущий отреагировал: «Лев Валерьянович, не отчаивайтесь, будем болеть вместе».

По данным издания, съемки программы проходили 17 марта. Накануне певец получил предписание соблюдать строгий карантин, так как 11 марта он вернулся из гастрольной поездки по Соединенным Штатам.

Лещенко возмутили нападки из-за возможного заражения коронавирусной инфекцией коллег по цеху. Певец заявил, что не мог заразить Надежду Бабкину, так как последний раз общался с ней три месяца назад.