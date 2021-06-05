Певец Филипп Киркоров привел сына Мартина-Кристина на базу сборной России по футболу. Артист хотел познакомить ребенка с его кумиром — защитником Марио Фернандесом, но перепутал его с полузащитником Магомедом Оздоевым.

Видео неловкого знакомства появилось на странице Instagram сборной.

«Марио? Ну вот, смотри, твой кумир. По-русски говоришь?» — спросил Киркоров.

«Да, конечно, говорю. Я не Марио. Я — Магомед», — ответил футболист Оздоев.

Ответ игрока ошарашил Киркорова. Певец попытался объяснить, что южане внешне все красивые. Позже сын признался, что болеет за «Спартак». В комментария под видео отметились два российских клуба. ФК «Зенит» написал: «Отличная бейсболка у Николая Баскова». А аккаунт ЦСКА отметил, что у певца цвет настроения — путать.

Накануне Филипп Киркоров посетил тренировку национальной сборной по футболу, которая готовится к товарищескому матчу с игроками из Болгарии. Он поговорил с тренером команды Станиславом Черчесовым, персоналом и с некоторыми спортсменами. Артист подарил игрокам и тренерскому штабу музыкальные диски, книги и сувениры с песенного конкурса Евровидение.

Перед началом товарищеского матча между сборными России и Болгарии 5 июня Киркоров исполнит российский гимн. Встреча пройдет на стадионе «Динамо» в Москве.