Я не мальчик и не девочка. Американская певица Монэ совершила каминг-аут

Американская артистка Жанель Монэ призналась, что не причисляет себя ни к женскому, ни к мужскому полу. В своем аккаунте в Twitter она проиллюстрировала свое заявление гифкой из мультфильма «Вселенная Стивена», где персонаж Стивонни на вопрос «Ты мальчик или девочка?» отвечает «Я — переживание».

34-летняя певица и актриса признала себя небинарной персоной, добавив при этом хештег #IAmNonbinary, запущенный организацией GLAAD в поддержку ЛГБТ.

Два года назад Монэ сообщила, что не считает себя бисексуалкой, как говорила ранее — она уверена в своей пансексуальности, то есть ее влечет к людям вне зависимости от их биологического пола.

Девушка за свою карьеру выпустила три альбома (последний в 2018 году) и снялась в нескольких известных кинокартинах и сериалах, в том числе «Звездные врата: Вселенная», «Лунный свет», «Скрытые фигуры» и «Удивительный мир Марвена».