Известный музыкант Михаил Шуфутинский пообщался с журналистами Teleprogramma.pro в преддверии 3 сентября, рассказав о предстоящем концерте в Кремлевском дворце.

Ранее столичные ЗАГСы сообщили, что 3 сентября многие пары решили пожениться. В этом году эта дата как раз выпала выпала на субботу. Шуфутинский прокомментировал ажиотаж вокруг сакрального числа.

«Да, некоторый ажиотаж существует: люди хотят приурочить к этому дню или свою свадьбу, или что-то еще. Я не отслеживал, в какой момент все началось, но гораздо раньше, чем пять лет назад. Все само собой усиливается, и меня это совершенно не смущает», — сообщил он.

Артист отметил, что на концерте в Кремлевском дворце, который пройдет 3 сентября, он будет исполнять свои известные песни, которые давно стали любимыми у публики.

«Я буду исполнять самые известные свои песни, которые людям полюбились и понравились. И ради них они приходят на мои концерты. Выступления 3 сентября у меня практически каждый год. Но я не очень люблю выступать на многотысячных концертных площадках. Поэтому такие концерты бывают нечасто. По какому-то специальному поводу типа день рождения или другого», — сказал он.

В заключении Шуфутинский отметил, что он не ищет каких-то специальных песен, все они сами его находят.

«Я не ищу песни, они сами меня находят, так уж мне везет. И 30 лет назад, и сейчас», — резюмировал певец.