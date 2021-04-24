«Я не должна ходить в парк и реветь от страха!» Виктория Дайнеко расплакалась, рассказывая о борьбе с пумой

Певица Виктория Дайнеко вместе с адвокатом Дмитрием Романовым приехала к дому на улице Гжатской, чтобы обратить внимание общественности на домашнюю пуму. Из-за нее она боится гулять в парке и опасается за жизни остальных горожан.

«Я считаю, что небезопасно нам туда заходить, я туда не пойду. Потому что многие соседи специально не ходят в этот парк. На самом деле этот парк находится прям напротив моего старого дома. Страх, конечно, вызывает. У меня прям руки трясутся. Это ненормально», — рассказала артистка «360».

Она отметила, что по соседству находится детская спортивная школа.

«Как так можно? Посмотрите, детская спортивная школа. Ну как? у меня сейчас слезы пойдут. Это ненормально», — сказала Дайнеко сквозь слезы.

Хозяин считает, что это домашнее животное и оно вреда никому не принесет.

«Я не должна ходить в парк рядом со своим домом и реветь от страха. Я считаю, что с детьми здесь небезопасно находиться, также как и всем, кто здесь гуляет», — заявила музыкант.

Многие подходят фотографироваться с пумой, но Дайнеко считает, что эти люди просто не поминают, что дикое животное может быть опасным.

«Вы зайдете в клетку к пуме в зоопарке сфоткаться? Они не зря в зоопарках закрыты. Потому что это дикие животные», — пояснила девушка.

Она привела пример Калифорнию, в которой можно держать дома пуму, но выходить на улицу — категорически нельзя.

«Мне хочется верить, что он все-такие не пострадает от этого животного, как и все. Поэтому здесь все собрались, здесь есть Дмитрий — замечательный адвокат, который помогает мне и соседям», — рассказала собеседница «360».

По словам адвоката, закон позволяет содержать пуму в квартире.

«Задача максимум — перевести животное в другое место для постоянной жизни, чтобы не было такой ситуации, что пума будет проживать в квартире. Мое мнение — дикий зверь должен быть на воле. Дабы закон позволяет содержать его в квартире, значит нужно обезопасить окружающих», — сказал он.

Певица ранее подала в суд с требованием выселить животное за город либо ограничить в передвижении. Она также собрала 40 подписей местных жителей, которые тоже опасаются дикой кошки.