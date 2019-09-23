  • «Я не дал того, чего хотела ты»: первый муж попросил прощения у Заворотнюк

    23 сентября 2019, 13:39

    Александра Ломейко

    Бывший супруг Анастасии Заворотнюк покаялся, что не дал своей жене всего необходимого. Олаф Шварцкопф попросил у актрисы прощения. В Москву он прилетел, чтобы поддержать Анастасию.

    С извинениями к Заворотнюк Шварцкопф обратился в эфире передачи «Звезды сошлись», выпуск которой опубликовал сайт телеканала НТВ.

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    «Настя, прости меня за то, что я не дал того, чего хотела ты. Как мужчина не дал. Того внимания, тех условий…» — сказал немец.

    Вместе с Анастасией они прожили немногим больше года. Олаф Шварцкопф был старше своей избранницы на 11 лет.

    Он предположил, что в браке Заворотнюк могло не хватать внимания. Сам Шварцкопф уехал в Таллин, а Анастасия осталась жить в Москве.

    «Постепенно отношения охладели», — признался он.

    Сейчас Шварцкопф пока не может связаться с Заворотнюк.

    Информация об ухудшении состояния здоровья артистки начала появляться с августа. По словам продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина, у Анастасии Заворотнюк нашли злокачественную опухоль мозга. Рак якобы находится в последней стадии.

    Распространялись сведения и о том, что актрису подключили к системе искусственной вентиляции легких. Потом — что она пришла в себя и дышит самостоятельно.

    Телеведущий и друг Анастасии Сергей Майоров заявил, «диагноз, о котором все говорят, неокончательный». Он рассказал, что Заворотнюк перенесла две операции, после которых у врачей появилась надежда.