«Я не дал того, чего хотела ты»: первый муж попросил прощения у Заворотнюк

Бывший супруг Анастасии Заворотнюк покаялся, что не дал своей жене всего необходимого. Олаф Шварцкопф попросил у актрисы прощения. В Москву он прилетел, чтобы поддержать Анастасию.

С извинениями к Заворотнюк Шварцкопф обратился в эфире передачи «Звезды сошлись», выпуск которой опубликовал сайт телеканала НТВ.

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«Настя, прости меня за то, что я не дал того, чего хотела ты. Как мужчина не дал. Того внимания, тех условий…» — сказал немец.

Вместе с Анастасией они прожили немногим больше года. Олаф Шварцкопф был старше своей избранницы на 11 лет.

Он предположил, что в браке Заворотнюк могло не хватать внимания. Сам Шварцкопф уехал в Таллин, а Анастасия осталась жить в Москве.

«Постепенно отношения охладели», — признался он.

Сейчас Шварцкопф пока не может связаться с Заворотнюк.

Информация об ухудшении состояния здоровья артистки начала появляться с августа. По словам продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина, у Анастасии Заворотнюк нашли злокачественную опухоль мозга. Рак якобы находится в последней стадии.

Распространялись сведения и о том, что актрису подключили к системе искусственной вентиляции легких. Потом — что она пришла в себя и дышит самостоятельно.

Телеведущий и друг Анастасии Сергей Майоров заявил, «диагноз, о котором все говорят, неокончательный». Он рассказал, что Заворотнюк перенесла две операции, после которых у врачей появилась надежда.