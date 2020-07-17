«Я не была готова стать любовницей». Нюша рассказала, как увела Сивова из семьи

Нюша подтвердила слухи о том, что их роман с Сивовым начался, когда тот был женат. По словам исполнительницы, отношения с занятым мужчиной были для нее табу. Сейчас певица считает: некоторые вещи в жизни случаются ради того, чтобы изменить взгляды на них.

По словам Шурочкиной, Сивов был одним из организаторов ее концерта в Казани, где они и познакомились. Исполнительница знала, что Сивов женат, и супруга не хотела давать ему развод, а быть любовницей и разбивать семью певица не хотела.

«Я не была готова стать любовницей. Нам надо было ждать… Но для меня это щепетильная ситуация, ведь любая женщина не хочет разбивать семью», — сказала Нюша.

Сейчас Игорь регулярно видится с сыновьями от этого брака, знакома с мальчиками и Нюша. Артистка считает мужа замечательным отцом — заботливым и ответственным.

В предыдущем браке у Сивова родилось двое сыновей. С Нюшей они воспитывают общую дочь.