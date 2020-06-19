«Я нашел свою семью»: Шаляпин обнялся с Елизаветой II

Шаляпин выложил видеоролик с «новыми родственниками» — королевой Британии Елизаветой II, ее внуками — принцем Уильямом и принцем Гарри — и супругой последнего Меган Маркл. На кадрах певец буквально светится от счастья.

«Я нашел свою семью. Вот она. Вот, полюбуйтесь, вот моя семья. Я об этом долго молчал, долго скрывал, но теперь вынужден рассказать правду», — сказал Шаляпин.

После этих слов певец обнял Елизавету II.

Источник фото: Instagram

Однако все это оказалось шуткой: артист записал видео с точной музейной копией королевы.

Прохор Шаляпин активно ведет свои соцсети. За Instagram певца следят свыше полумиллиона человек. Недавно он зарегистрировался на другой популярной платформе — Tik Tok. Там артист тоже выкладывает различные юмористические ролики. В этой соцсети на него подписались больше 21 тысячи пользователей.