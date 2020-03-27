«Я на жестком карантине!» Газманов вышел в прямой эфир из-за коронавируса

68-летний певец заявил, что ситуация из-за слухов вокруг звезд российской эстрады вынудила его выйти в прямой эфир и поделиться с подписчиками.

На своей странице в Instagram Газманов посоветовал не питаться слухами, а ждать сообщений от официальных служб и врачей.

По поводу диагноза «коронавирус» у его ближайших коллег — Льва Лещенко и Игоря Николаева — певец заявил, что не общался с ними лично, поэтому знает о диагнозе только из СМИ. «Надо молиться, что у них будет все хорошо», — подчеркнул артист.

Сам Газманов сообщил, что чувствует себя отлично и занимается спортом. Россиянам он посетовал помогать друг другу и быть вместе.

«Я на жестком карантине и хочу, чтобы вы это тоже понимали и соблюдали. Нужно себя предохранять, особенно своих близких бабушек и дедушек», — заключил певец.

Накануне в СМИ начали появляться сообщения о госпитализации нескольких российских звезд. У Льва Лещенко коронавирус подтвердили. Заболевание нашли и у писателя Бориса Акунина, живущего в Лондоне.

Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова также госпитализирована, но коронавирус у нее не нашли.

В клинику в Коммунарку привезли и артиста Игоря Николаева. Пока результаты теста не известны.

А Аркадий Укупник пожаловался, что не знает, где сдать тест.