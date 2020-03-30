«Я крашу забор, подстригаю яблони». Юрий Стоянов рассказал, чем он занимается во время самоизоляции

Актер признался, что сейчас работает над созданием своей третьей книги.

«Я не профессиональный писатель и пишу обо всем, что вокруг меня, и все, что связано с моими друзьями. Это будет моя третья книжка. У меня есть предыдущие книги. Они все с элементами автобиографии. Это все, что было с моими друзьями, с моим телом и со всем, чем я занимаюсь. Естественно, я пишу только о том, что знаю», — рассказал Стоянов.

Он также добавил, что также занимается хозяйством на садовом участке.

«Я крашу забор, подстригаю яблони, дошел до корней и жду, кто меня остановит. Если есть несколько соток, гитара, компьютер, садовые ножницы и краска, то дня не хватает», — подытожил актер.

Ранее «360» рассказал, как оставаться здоровым и быть в форме во время самоизоляции, когда нет возможности много двигаться и полноценно заниматься спортом. Так, повысить физическую активность дома поможет простая зарядка из 30 приседаний и 30 отжиманий, а также минутный бег или прыжки на месте.