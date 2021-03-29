«Я косметически ее поправлю»: Успенская рассказала о планах насчет внешности дочери

Певица Любовь Успенская во время презентации дуэта с Людмилой Соколовой «Берега» рассказала о планах насчет своей дочери, 31-летней Татьяны Плаксиной, которая недавно вернулась в Москву, написал сайт «Дни.ру».

В 2018 году девушка упала с велосипеда в Коста-Рике и разбила лицо. Она травмировала челюсть и ребра, лишилась пяти зубов. СМИ сообщали, что Успенская потратила на лечение около семи миллионов рублей. Спустя время девушка улетела в Америку к отцу. У нее развилась депрессия, от которой не удавалось избавиться. С матерью Плаксина поссорилась, о чем на протяжении нескольких месяцев писали журналисты.

«Сегодня я могу жить, наслаждаться и работать еще больше и лучше, потому что Таня рядом. У дочки все шикарно сейчас! Пройдет еще немного времени, я косметически ее поправлю, волосы отрастут, и вы увидите мою Таню королевишной, принцессой!», — поделилась Успенская.

Она отметила, что клиника для Татьяны уже выбрана. Кроме этого, Любовь готовит дуэт с дочерью.