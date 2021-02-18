«Я, извините, извращенец»: Панин заявил, что практикует с женой групповые утехи

Российский актер Алексей Панин в YouTube-программе «Алена, блин!» рассказал, что любит извращения в интимной жизни. Предпочтения актера поддерживает его супруга Ева, написал iReactor.

Артист объяснил, что интересы пары никак не влияют на воспитание детей.

«Я, извините, извращенец, я хороший папа. И одно другому не мешает. Я просто живу», — подчеркнул Панин.

Актер напомнил, что давно не скрывает свои свингерские наклонности. Он признался, что любит групповые утехи еще во времена брака с Людмилой Григорьевой. Новоиспеченная супруга Ева не имеет ничего против присутствия третьих лиц в их с Алексеем постели.

В этом году Панин уже успел поучаствовать в очередном скандале. Он шокировал своих подписчиков в Instagram. Знаменитость опубликовала снимок в компании двух дам. Мужчина был одет в женское нижнее белье.

Две спутницы артиста на снимке позировали в менее откровенных «нарядах». Панин замазал все интимные части тела, запечатленные на фотографии. Пользователи Сети бурно отреагировали на новый пост звезды.