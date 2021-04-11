«Я имею на это право». Manizha заявила, что не зря называет себя русской женщиной

Певица Manizha, которая представит Россию на Евровидении с песней Russian Woman, призналась, что испытывает на себе огромное давление из-за травли, но считает, что по праву называет себя русской женщиной. Об этом она сообщила в интервью The Guardian.

Певица с таджикскими корнями рассказала, что когда в ее адрес начали поступать оскорбления, она почувствовала, как бешено колотится ее сердце, и даже перестала проверять телефон по утрам. Многие обрушились на исполнительницу с критикой из-за ее недостаточной «русскости», а также из-за песен, в которых она ломает стереотипы о женщинах.

Но Manizha считает, что не может позволить себе сломаться. По ее словам, если бы она не выдержала и начала плакать, говорить «о боже», то тем самым показала бы хейтерам, что все, что они говорят, так и есть.

«Я не зря называю себя русской женщиной. Я имею на это право», — сказала Manizha.

Manizha отметила, что по западным меркам она является очень умеренной феминистской, хотя в России из-за ее деятельности против домашнего насилия, ксенофобии, поддержки ЛГБТ-сообщества ее считают радикальной.

Ранее проверку песни Manizha на предмет разжигания ненависти начал Следственный комитет. Телеведущий Иван Ургант в одном из недавних выпусков своего вечернего шоу высмеял это.