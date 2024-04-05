Знаменитости 05 апреля 2024, 17:31 «Я их съем»: Киркорова разозлил сын Тодоренко на шоу «Маска» Киркоров пообещал «съесть» детей Тодоренко, если она приведет их на шоу «Маска» Petrov Sergey/news.ru/globallookpress

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Телеведущая Регина Тодоренко взяла на шоу «Маска» пятилетнего сына Майкла и посадила его рядом с собой в кресло наставника. Это не очень понравилось певцу Филиппу Киркорову, видео со съемок артистка опубликовала в своем Telegram-канале.

«А мы сегодня на „Маске“ снимаем. Филипп недоволен, что Мишаня постоянно дышит в микрофон и битбоксит. Вот такая у нас жизнь веселая. Не приводить больше детей на съемки, да?» — спросила телеведущая у Киркорова.

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«Я их съем», — ответил он.

Народный артист Филипп Киркоров и телеведущая Регина Тодоренко на протяжении пяти лет находятся в составе жюри шоу «Маска». Для съемок нового выпуска певец выбрал костюм золотистого цвета с лацканами, похожий на узор у павлина. Дополнил образ артист большой черной шляпой.

Тодоренко пришла на съемки в менее яркой одежде, но с очень заметным гримом в розовых, фиолетовых, голубых и желтых оттенках.

Ранее ведущая решила подшутить над певцом в прямом эфире. Она назвала коллегу пожилым человеком.