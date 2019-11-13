«Я их просто не люблю». Робби Уильямс не пользуется сотовым более 10 лет

Певец, актер и автор песен, получивший прозвище «Фрэнк Синатра XXI века», Робби Уильямс признался, что с 2006 года не пользуется сотовым телефоном.

Об этом сообщило издание The Guardian.

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«У меня нет мобильного телефона с 2006 года. Я всегда с компьютером. У меня всегда есть Wi-Fi. Я избавился от телефона, потому что не люблю их», — признался Уильямс.

О своей неприязни к смартфонам ранее сообщил культовый певец Элтон Джон. Он посетовал, что раньше можно было вытворять на публике черти что, и он неоднократно позволял себе так развлекаться. Теперь же, с распространением сотовых «на публике невозможно начать вести себя плохо».

В 2014 году актриса Шейлин Вудли сообщила, что перестала пользоваться сотовым потому, что почувствовала нехватку общения больше, чем когда-либо.

Режиссер Вернер Эрцог в том же году объяснил свой отказ от сотового телефона тем, что ему не нравится быть всегда на связи, но нравится думать, что никакой хакер никогда до него не доберется. Он также признался, что и по стационарному телефону сделал свой первый звонок в 17 лет.

Некоторые актеры все-таки сделали кое-какие уступки современному миру. Оскароносный Эдди Редмейн пользуется старым сотовым телефоном без доступа в интернет. Он признался, что раньше поток электронных сообщений не прекращался и отнимал у него много реального времени, вычеркивая его из жизни.