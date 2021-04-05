Певица Анастасия Каменских опубликовала новую фотографию в своем Instagram-аккаунте. На ней девушка предстала в купальнике нежно-сиреневого оттенка. Некоторых подписчиков смутил этот снимок, написал сайт «Утро.ру».

Отмечается, что на фото исполнительница в комплекте с завышенными плавками. Позади нее виден небольшой застекленный балкон, с видом на зеленые деревья.

«Вид на сад», — подписала пост певица.

Под публикацией написали свои комментарии критически настроенные пользователи Сети: «Я думал — Волочкова», «А еще выше натянуть трусы не могла?», «Разврат». Были и те, кто оставили комплименты по поводу фигуры Каменских и живописного пейзажа на снимке.

Ранее российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала в своем Instаgrаm-аккаунте селфи в купальнике. В посте она рассказала подписчикам, как у нее получается быстро сбрасывать вес. Женщина постоянно тренируется в зале. Она призналась, что худеет благодаря постоянной физической активности и голоданию. Бывшая балерина много занимается у станка.