«Я доверил вам мое главное в жизни». Овечкин поблагодарил врача, принимавшего роды у его жены

У Овечкина и его жены Анастасии 27 мая родился мальчик, которого назвали Ильей. Роды принимала акушер и гинеколог Марьяна Бубуча.

Хоккеист с женой посетили клинику в Майами и подарили цветы акушеру и гинекологу, принимавшим роды.

«Наша замечательная великолепная Мариана Бубуча, хочу вам сказать огромное спасибо за наши вторые чудесные роды! Вы невероятный профессионал! Я доверил вам мое главное в жизни — мою семью, жену и детей! Я могу смело сказать, что вы реально лучший доктор, с кем я вообще знаком! Спасибо вам и всему вашему офису! Мы вас очень сильно любим! Семья Овечкиных!» —написал хоккеист в посте.

Напомним, у пары есть еще один сын по имени Сергей. Анастасия родила его в 2018 году.