10 июня 2020, 10:11
«Я доверил вам мое главное в жизни». Овечкин поблагодарил врача, принимавшего роды у его жены
Александр Овечкин, нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России, опубликовал в соцсетях пост с благодарностями врачам, которые помогали его жене Анастасии Шубской во время недавних родов. Об этом сообщила «Газета.ru».
У Овечкина и его жены Анастасии 27 мая родился мальчик, которого назвали Ильей. Роды принимала акушер и гинеколог Марьяна Бубуча.
Хоккеист с женой посетили клинику в Майами и подарили цветы акушеру и гинекологу, принимавшим роды.
«Наша замечательная великолепная Мариана Бубуча, хочу вам сказать огромное спасибо за наши вторые чудесные роды! Вы невероятный профессионал! Я доверил вам мое главное в жизни — мою семью, жену и детей! Я могу смело сказать, что вы реально лучший доктор, с кем я вообще знаком! Спасибо вам и всему вашему офису! Мы вас очень сильно любим! Семья Овечкиных!» —написал хоккеист в посте.
Напомним, у пары есть еще один сын по имени Сергей. Анастасия родила его в 2018 году.