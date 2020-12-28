«Я даже не верила»: Бузова поделилась воспоминаниями об изменах Тарасова

По ее словам, экс-супруг изменял ей на протяжении года. Тогда пара еще не состояла в браке. Звезда призналась, что сперва не могла поверить этой информации, пишет сайт «Утро.ру».

«Когда все это произошло, я даже не верила, что такое может быть, пока своими глазами не поняла, не увидела, что это год уже происходит», — подчеркнула девушка.

Знаменитость призналась, что никогда не ревновала бывшего мужа, так как была уверена и в себе, и в нем. В настоящий момент Бузова счастлива в отношениях с блогером Давидом Манукяном. Отмечается, что избранник Ольги младше ее на семь лет. Ведущая заявила, что рядом с ним ощущает себя «хрупкой девочкой».

Ранее сообщалось, что Бузовой и ее партнеру по шоу «Ледниковый период» Дмитрию Соловьеву вручили приз зрительских симпатий в финале программы. Пара показала номер под песню «If You Go Away» в исполнении Регины Веласкес.